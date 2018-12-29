شاتيلا: وحده التضامن العربي يحمي الوحدات الوطنية

أكد رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا في بيان أنه “آن الأوان لكي تستعيد سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية لتلعب دورها القومي”، مشددا على “أن المآسي التي حلت بالأمة العربية نتاج عصبيات قطرية وتطرف اعمى وتحالفات مع الاطلسي”، داعيا الى “استعادة التضامن العربي وإقامة علاقات نوعية مع روسيا والصين ودول البريكس”.

أضاف: “ان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية شكل دفعة خطيرة لاعداء الامة الذين استباحوا سوريا على امتداد ثماني سنوات، حتى اصبحت في ملعب قوى اقليمية ودولية”.

ولفت الى ان “كل المراهنات على امريكا سقطت، وها هي تفوض تركيا بسوريا، وكأن سوريا ملك لتكساس”. مضيفا “لقد آن الاوان ليكتشف حكام البلاد العربية ان العصبية القطرية تفشل في حماية الاوطان، كما فشل التحالف مع الاطلسي كبديل من التضامن العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية