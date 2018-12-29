ایران تحرز المرتبة الاولى في المنطقة والسابعة عالميا في هندسة الكيمياء

حازت الجمهورية الاسلامية الايرانية على المرتبة الاولى في غرب آسيا والسابعة عالميا في هندسة الكيمياء وفق تصنيف سايمكو في عام 2017.

وتشير الابحاث المنشورة في موقع (Scimago Journal & Country Rank) إلى نشر 2535 بحثًا في هندسة الكيمياء من قبل علماء إيرانيين في عام 2017.

ومن بين المقالات الـ 2535 التي نشرها العلماء والباحثون الإيرانيون ، تم الاستشهاد بـ 2488 مقالة.

وتقدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية في مرتبتها العالمية بهذا القطاع العلمي على دول متقدمة كبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واسبانيا وايطاليا واستراليا والبرازيل.

وتأتي تركيا والسعودية في المراتب اللاحقة بمنطقة غرب آسيا في هذا القطاع العلمي.

المصدر: وكالة انباء فارس