تننتي: الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 15:31

تننتي: الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق

منذ 6 mins 29 December، 2018
الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تننتي
لبنان

أوضح الناطق الرسمي بإسم “اليونيفل” أندريا تننتي في رده على سؤال “الوكالة الوطنية للاعلام”، “ان الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق”، مضيفا “ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على تواصل كامل مع الأطراف لمنع أي سوء فهم، كما سيتم بحث موضوع الانتهاكات وكذلك الأنفاق في الاجتماع الثلاثي باعتباره المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه الطرفان لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ونزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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