الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نقلها مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض تمحورت حول تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التنسيق فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب لا سيما على الحدود بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية حيث تم التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين السوري والعراقي.



الرئيس الاسد

وأكد الرئيس الأسد أن الأحداث الإيجابية التي تشهدها المنطقة وخاصة على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في معظم المدن السورية والعراقية تؤكد أن إرادة شعوب المنطقة في الحفاظ على سيادة بلدانها كانت أقوى من المخططات الخارجية.

وشدد على أن العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية.

الفياض

من جانبه قال الفياض إن نجاح الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها سورية وتمكنها من استعادة الأمن ودحر الإرهاب على معظم أراضيها والتي كان آخرها دخول الجيش السوري إلى منبج تشكل بشائر خير على المنطقة بأكملها.

حضر اللقاء السفير السوري في العراق صطام الدندح.

المصدر: وكالة الانباء السورية