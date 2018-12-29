مجهولون حطموا فواصل في مراح السراج على طريق الضنية طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في الضنية ان مجهولين أقدموا ليل أمس على تحطيم الفواصل التي وضعت في بلدة مراح السراج وسط طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، والتي كان الهدف منها منع التجاوز على المفترقات الصعبة والخطرة، بهدف التخفيف من حوادث السير التي تقع بشكل دائم على الطريق وتخلف وراءها قتلى وجرحى.

وأثار التعدي على الفواصل إستياء رئيس بلدية مراح السراج عبد الفتاح علام الذي اعتبر “ان الأمر غير أخلاقي”، وتضامن معه رؤساء بلديات الضنية وأبدوا إستنكارهم لما حصل، ودعوا الجهات الأمنية المعنية إلى كشف المعتدي ومحاسبته، خصوصا بعدما تبين أن الإعتداء كان متعمدا، بعدما صدمت أحدى السيارات الفواصل وإزالة معظمها من الطريق.

وكانت الفواصل وهي بلاستيكية قد وضعتها بلدية مراح السراج بالتعاون مع إتحاد بلديات الضنية، كما وضعت بلدية كفرحبو بالتعاون مع إتحاد بلديات الضنية فواصل مماثلة بالقرب من مفترق البلدة، إلا أنها استبدلتها بفواصل حديدية.

المصدر: الوكالة الوطنية