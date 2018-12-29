قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في خلدة وسارقين في الأوزاعي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 28/12/2018 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخص في محلة خلدة على متن سيارة مستأجرة نوع “نيسان ساني”، وضبطت في حوزته حقيبة تحتوي على كمية من المخدرات والحبوب المخدرة من أنواع مختلفة، ويدعى: خ. د. (مواليد العام 1995، لبناني).

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “الحاقا لبلاغنا المتعلق بتوقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 23/12/2018 في محلة الأوزاعي، كل من: ا.ا. (مواليد العام 1995)، و خ.آ. (مواليد العام 1992)، لقيامهما بأعمال نشل على متن دراجة آلية لون أحمر في مدينة بيروت.

بالتحقيق معهما من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بقيامهما بعدة عمليات نشل في مناطق: البسطة، رأس النبع والخندق الغميق.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزةالمذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.