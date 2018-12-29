الصين تطلق حافلات ذكية ومسيرة لخدمة الركاب

أطلقت الصين حافلات ركاب متطورة، تتميز بذكائها وعدم حاجتها لسائقين محترفين يقودونها في شوارع مقاطعة هونان الصينية.

وذكرت صحيفة ” China Daily” الصينية، أن السلطات المحلية للمقاطعة قررت إطلاق الحافلات الذكية لتجربتها ومعرفة كيفية عملها على أرض الواقع في شوارع المقاطعة الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلات الذكية الصينية تتميز بتكنولوجية فريدة من نوعها وتعمل دون سائق من خلال برنامج خاص وهي ستؤمن كل ما يلزم الركاب خلال رحلتهم، كما أنها تعمل على الكهرباء وهي صديقة للبيئة خصوصا أن الصين تعاني من مستوى عال من انبعاث الغازات السامة.

وسيتم تجربة الحافلات الذكية على مسار يبلغ طوله نحو 7.8 كلم ويحتوي على 22 محطة للركاب.

المصدر: سبوتنيك