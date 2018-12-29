دي ميستورا يحذر من تداعيات سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من إمكانية تعزيز تنظيم “داعش” لمواقعه، بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا.

وقال المبعوث الأممي، الذي سيغادر منصبه بداية العام المقبل، في حوار مع قناة “RTS”، إن سحب القوات الأمريكية سيوجه ضربة إلى الأكراد بالدرجة الأولى، مضيفا أن الأكراد “مكون مهم جدا في سوريا، ولا يجب أن نتجاهله في أي حال من الأحوال”.

وأشار دي ميستورا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تواصل مشاركتها في تسوية الأزمة السورية من خلال العمل الدبلوماسي.

يأتي هذا التصريح تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدء سحب قواته من سوريا.

المصدر: وكالات