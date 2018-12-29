العامري: نشكر إيران على وقوفها مع العراق في هزيمة داعش

اعرب رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية على وقوفها مع العراق في هزيمة جماعة داعش الارهابية.

واكد العامري خلال كلمة له في مهرجان الذكرى الرابعة لتحرير الضلوعية “نحن نشكر إيران على وقوفها مع العراق في هزيمة داعش وتحقيق النصر الكامل”.

وبشان تواجد القوات الاميركية، اكد العامري “نحن لا نقبل تواجد لاي قوات اجنبية على ارض العراق حتى لو كانت للتدريب”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاخراج هذه القوات من البلاد”.

وشدد العامري على ضرورة ان “تكون الحكومة جادة في القيام باعمال يستحقها الشعب الذي صبر وضحى طويلا وان ذلك يتجسد بتقديم كافة الخدمات”.

وعن ملف الفساد، تطرق العامري الى انه “اذا لم تكن هناك معركة حقيقية ضده فلا يمكن النهوض بالعراق وهو الامر الذي اكدت عليه المرجعية الدينية لاكثر من مرة في فتاواها واحاديثها”، مشيرا الى انه “وكما تم التعاون في التصدي للارهاب فيجب على الجميع ان يتعاونوا على محاربة الفساد”.

المصدر: وكالات