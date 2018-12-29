لاريجاني: ميزانية العام القادم ركزت علي الصادرات غير النفطية والانتاج المحلي

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الجمعة، إنّ ميزانية العام الايراني القادم ركّزت على الصادرات غير النفطية والانتاج المحلي وقطاع البناء والمُنَح الحكومية لصالح الشرائح الفقيرة.

وأضاف لاريجاني إن سماحة الإمام السيد علي الخامنئي أكّد على القضايا الاقتصادية وتحسينها، موضحاً بأنّه بعد ذلك قمنا بتأسيس مجلس لمعالجة القضايا الاقتصادية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأنّ الحظر الاميركي علي البلاد كان له تأثيره في تولُّد بعض الظروف الاقتصادية المحلية، كما لفت الى دور تقلّبات سعر العملة الصعبة في خلق هذه الظروف.

وأعلن لاريجاني عن ضرورة وضع قوانين تَفرض على البنوك الإستثمار في الإنتاج المحلي وإنعاشه وتوفير فرص العمل.

المصدر: وكالات