اعلنت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية عن استهداف تجمعات للجيش السعودي في قطاع نجران. وأشارت الى أنَّها أطلقت صاروخاً من نوع “زلزال1” على تجمعات الجنود السعوديين في مجمع عاكفة وحققت إصابات مباشرة.

كما نفَّذت عملية اقتحام ضدَّ موقعِ المرتزقة في منطقة الطلعة وتمكنت من السيطرة على الموقع وتدمير وإحراق دشمه وتحصيناته، كما غنمت كمية من الاسلحة والذخائر.

قوات الجيش اليمني واللجان صدَّت زحفاً لمرتزقة العدوان في جبهة الربوعة في عسير بعد ان استهدفت القوات المعادية بالقصف المدفعي والاسلحة الرشاشة الثقيلة موقعة خسائر كبيرة فيها، واجبرتها على الانسحاب من المنطقة.

المصدر: قناة المنار