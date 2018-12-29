حماس تصف تفجير الحافلة السياحية في القاهرة بالعمل الارهابي الاثم والمدان

استنكرت حركة حماس بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في الجيزة غرب القاهرة أمس.

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم هذا التفجير يستهدف أمن مصر واستقرارها، وأن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال الإجرامية هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية.

واعربت الحركة عن تعازيها ومواساتها الحارة لذوي الضحايا، ولمصر الشقيقة قيادة وشعباً، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة والأمن لمصر وشعبها.

هذا وتعرضت حافلة سياحية أمس الجمعة لحادث تفجير في منطقة المريوطية بالقاهرة، وراح ضحيته 4 أشخاص.

المصدر: وكالات