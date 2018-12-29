ظريف: الوجود الأمريكي في الخليج يخلق التوتر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “اعتقدنا منذ البداية أن الوجود الأمريكي في الخليج غير قانوني إلي جانب إنه يخلق التوتر”.

وفي مقابلة تم بثها مساء الجمعة مع قناة فونيكس الإخبارية الصينية، قال ظريف إن وجود الأسطول الأمريكي في الخليج، في الواقع يثير التوتر والقلق أكثر من كونه ايجابيا، وكلما زاد التواجد الأمريكي في الخليج، فان جميع دول هذه المنطقة ستواجه المخاطر.

واضاف، إن ايران دولة قوية ويمكنها الدفاع عن مصالحها، والمنطقة هي التي ستتضرر من الوجود الامريكي، وأشك في ان الامريكيين يمتلكون القدرة علي تهديد ايران.

المصدر: وكالة ارنا