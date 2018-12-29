أسعار النحاس تسجل أول أسبوع من المكاسب في خمسة أسابيع

ارتفعت أسعار النحاس مسجلة أول مكاسب في خمسة أسابيع مع تعافي أسواق الأسهم مما ساعد في تحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر، وتراجع الدولار الأمريكي وهو ما جعل المعدن الأحمر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.2 بالمئة عند 5997 دولارا للطن ومسجلة زيادة قدرها 0.2 بالمئة أيضا على مدار الأسبوع.

لكن القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، دفع النحاس للهبوط 17 بالمئة على مدار العام.

المصدر: رويترز