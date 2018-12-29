#الحشد_الشعبي يعلن حالة التأهب على الحدود العراقية السورية عقب سقوط مواقع تابعة لـ”قسد” بيد #داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 09:49

#الحشد_الشعبي يعلن حالة التأهب على الحدود العراقية السورية عقب سقوط مواقع تابعة لـ”قسد” بيد #داعش

منذ 25 mins 29 December، 2018
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