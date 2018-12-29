مركز :زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة الفلبين ومن المحتمل حدوث موجات تسونامي صغيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 09:49

مركز :زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة الفلبين ومن المحتمل حدوث موجات تسونامي صغيرة

منذ 30 mins 29 December، 2018
مركز :زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة الفلبين ومن المحتمل حدوث موجات تسونامي صغيرة
مركز :زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة الفلبين ومن المحتمل حدوث موجات تسونامي صغيرة
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قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي إن زلزالا قوته 6.9 درجة وقع قبالة جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين يوم السبت وإن من المحتمل تعرض بعض مناطق سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو لموجات تسونامي صغيرة.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه وقع على بعد 193 كيلومترا شرقي مدينة جنرال سانتوس الفلبينية على عمق 60 كيلومترا.
وكان مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي قد قال في البداية إن من المحتمل حدوث ”موجات تسونامي خطيرة“ نتيجة هذا الزلزال في نطاق 300 كيلومتر من مركزه بمحاذاة سواحل إندونيسيا والفلبين“.

المصدر: رويترز

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