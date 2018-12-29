#نجران: إطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة عاكفة وقصف مدفعي قبالة حصن الحماد وفي صحراء البقع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 09:49

#نجران: إطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة عاكفة وقصف مدفعي قبالة حصن الحماد وفي صحراء البقع

منذ 45 mins 29 December، 2018
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