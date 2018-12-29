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December 29 2018 - 09:50

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور الكيان الإسرائيلي وتركيا مطلع 2019

منذ 1 ساعة 29 December، 2018
رحب كيان العدو الاسرائيلي بتعيين السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي لإدارة الرئيس ترامب، خلفاً لهربرت مكماستر. وقالت "وزيرة العدل" الإسرائيلية ايليت شاكيد، في تصريحات لراديو "صوت إسرائيل" صباح الجمعة، "انه صديق حقيقي لدولة إسرائيل، ولديه خبرة واسعة وتفكير إبداعي"، مضيفة أن "إدارة ترامب هي من أكبر الإدارات الأميركية تعاطفاً مع إسرائيل على مر التاريخ". من جانبه، قال مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن "بولتون يعتبر صديقا لإسرائيل منذ سنوات عديدة وانه خبير في الشؤون السياسية والدولية". وتطرق دانون، إلى الملف الإيراني قائلاً إن "ترامب سيضطر في نهاية الأمر إلى اتخاذ القرار بهذا الشأن وإذا نظرنا إلى طاقم المستشارين المحيط به فرأينا أن هناك أشخاصاً اعربوا عن مواقف واضحة ضد الاتفاق النووي الموقع مع طهران"، حسب قوله.
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الجمعة، إنه سيقوم بزيارة إلى الكيان الإسرائيلي وتركيا بداية العام 2019 لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف جون بولتون “سنناقش عملنا المستمر في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما في ذلك المرحلة التالية من محاربة تنظيم داعش”.

وجاء مضمون حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 19 كانون الأول/ديسمبر سحب قوات بلاده من سوريا كليا إلا أن مصادر في واشنطن تقول إن عملية الانسحاب قد تستغرق أشهراً عدة.

المصدر: وكالات

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