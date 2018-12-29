مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور الكيان الإسرائيلي وتركيا مطلع 2019

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الجمعة، إنه سيقوم بزيارة إلى الكيان الإسرائيلي وتركيا بداية العام 2019 لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف جون بولتون “سنناقش عملنا المستمر في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما في ذلك المرحلة التالية من محاربة تنظيم داعش”.

وجاء مضمون حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 19 كانون الأول/ديسمبر سحب قوات بلاده من سوريا كليا إلا أن مصادر في واشنطن تقول إن عملية الانسحاب قد تستغرق أشهراً عدة.

المصدر: وكالات