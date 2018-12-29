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December 29 2018 - 07:39

وفاة الرئيس النيجيري السابق شيهو شاغاري

منذ 10 mins 29 December، 2018
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أخبار دولية - نيجيريا

توفي الجمعة الرئيس النيجيري السابق شيهو عثمان شاغاري الذي قاد نيجيريا بين عامي 1979 و1983، بحسب ما أعلن الرئيس الحالي للبلاد محمد بوخاري الذي كان قد أطاحه من السلطة خلال الفترة المضطربة للدكتاتوريات العسكرية.

وقال بوخاري مساء الجمعة “تلقيت بحزن شديد خبر وفاة الرئيس التنفيذي الأول لنيجيريا الحاج شيهو شاغاري” في العاصمة أبوجا.

وجاء في بيان الرئاسة النيجيرية “لقد كان النيجيريون يكنون (لشاغاري) التقدير الكبير حتى عندما لم يعد في السلطة”.

وكان بوخاري الجنرال السابق قد قاد انقلابا ضد حكومة شاغاري في العام 1983.

والرئيس السابق المولود في 25 شباط/فبراير 1925 توفي عن عمر ناهز 93 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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