أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 29-12-2018

النهار

علّق سياسي بارز على السباق إلى تبنّي حملات مكافحة الفساد بالقول: لحقوا على مؤتمرات صحافيّة مقبلة للوزراء، واستعراضات إعلاميّة يوميّة بعد تأليف الحكومة.

بعد تعثّر مبادرة توزير جواد عدرا، تسابقت شخصيّات سنيّة على طرح أنفسها كممثّلة “اللقاء التشاوري” عند أكثر من مرجعيّة في الوقت ذاته.

ردّد سياسيّون الكلام عن أن حزباً عقائديّاً يدعم وصول وزراء ينتمون إلى حركات أو تيّارات، ويعتبرهم بمثابة ودائع، لا يُسمح بالمسّ بوجودهم في أي تشكيلة حكوميّة.

لوحظ أن حجوزات السفر إلى السعوديّة أمس لحظت وجود أحمد الحريري وفارس سعيد على الطائرة نفسها.

المستقبل

إن مراسلين صحافيين في طهران نقلوا خلال الساعات الاخيرة توجساً كبيراً في أروقة القيادة الإيرانية من الانفتاح العربي على سوريا وتحدثوا عن اتصالات متسارعة يجريها المسؤولون الايرانيون مع دمشق لتدارك المستجدات.

اللواء

عاد معظم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى التصرف على أساس أن مُـدّة بقائهم في مقاعدهم طويلة.

تجري محاولات بعيدة عن الأضواء لتأمين لقاء بين رئيس تيّار حزبي وبين مسؤول في حزب فاعل.

اعتبر نائب وسطي ان كلام رئيس المجلس عن الدولة المدنية جاء رداً على كلام رئيس الجمهورية عن تغيير الأعراف والتقاليد.

الجمهورية

ألغى عدد من الوزراء برامج لتمضية عطلة العيد خارج لبنان إلعتقادهم أنها ستكون مرحلة التسليم والتسلم فور تشكيل الحكومة الجديدة لكن بعضهم التحق بعائلته أمس.

علّق مرجع حكومي سابق على مسار تأليف الحكومة بقوله: لا أفهم سبب السماح بكثرة الطبّاخين، وأخشى إن استمر هذا الوضع، أن تتكرس هذه الحالة، وتصبح عرفاً أقوى من النص.

قالت شخصية وسطية إن معظم التعقيدات التي تظهر على خط التأليف مفتعلة، وأخشى أن تستعصي هذه التعقيدات الى حدّ يوصل البلد الى وضع يتطلّب حله جراحة موجعة.

البناء

قالت مصادر روسية إنّ لدى موسكو خطة لاسترداد سورية عافيتها وسيادتها منسّقة مع القيادة في دمشق وإنّ موسكو تضع ضمن خطتها تصوّراً لإعادة الإعمار سيشهد مضامينه مؤتمر في بروكسل قريباً، وإنّ عودة النازحين كهدف لا تزال قضية روسية لها الأولوية، وقالت المصادر إنّ قمة دول مسار أستانة ستشهد رسم خارطة طريق واضحة لإنهاء الوضع المؤقت في إدلب وشرق سورية وإطلاق مسار سياسي متكامل ينهي كلّ خصوصية أمنية خارج نطاق الدولة السورية.

المصدر: صحف