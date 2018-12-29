غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيلان نتيجة تدهور شاحنة صغيرة على طريق عام الناقورة – القليلة(جنوب) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 03:45

غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيلان نتيجة تدهور شاحنة صغيرة على طريق عام الناقورة – القليلة(جنوب)

منذ 57 mins 29 December، 2018
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