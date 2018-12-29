غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيلان نتيجة تدهور شاحنة صغيرة على طريق عام الناقورة – القليلة(جنوب) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 03:45
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الجيش السوري يعلن دخول منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ورفع العلم السوري في المدينة
مجلس الشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية: دخول وحدات الجيش الى منبج يشكل رسالة مدوية لكل الحالمين بتقسيم سوريا
الرئيس بوتين يشدّد خلال اتصال مع المستشارة الألمانية على أنّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوفّر الظروف لحل الأزمة
حزب الخضر الايطالي يطالب الحكومة الايطالية والاتحاد الاوروبي للتدخل لوقف "مخطط اردوغان" لضرب الأكراد في سوريا
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: سأزور تركيا و"اسرائيل" في 2 كانون الثاني للتنسيق بشأن سوريا بعد قرار الانسحاب
الخارجية الأميركية: ندعم بشكل مطلق حق "اسرائيل" بالدفاع عن نفسها وامتلاكها القدرة العسكرية للقيام بذلك بشكل حاسم
وزير الخارجية البريطاني: حققنا تقدما هاما ضد داعش لكن الأمر لم ينته فهم ما زالوا يسيطرون على أراض ويجب أن نبقى متيقظين
مصر: مقتل مصري وسائحين فيتناميين 2 واصابة 10 آخرين بانفجار عبوة بدائية الصنع بحافلة سياحية بمنطقة الهرم بالجيزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد "كرم محمد نعمان فياض" 26 عاما اثر اصابته برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس جنوب غزّة
الصحة الفلسطينية: اصابة 6 من المشاركين بمسيرات العودة برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزّة
اصابة عدد من المواطنين جراء اعتداء جنود العدو بالرصاص على المشاركين بمسيرة "كفر قدوم" الاسبوعية ضدّ الاستيطان
الهلال الأحمر تسلم جثمان الشهيد "الياس ياسين" الذي استشهد قبل شهرين أثناء تنفيذه عملية طعن قرب قرية حارس بالضفة المحتلة
حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني ومستعدة لمواجهة الاعتداءات الارهابية للعدو ضده
حركة حماس: شعبنا مصمم على الاستمرار في خوض معركة التحدي الكبرى مع العدو بكل قوّة ومهما بلغت التضحيات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهنئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة
رئيس الجمهورية ميشال عون يشيد بعمل الأجهزة الأمنية وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد
الرئيس عون: الجيش يبقى الأمل الأساسي في الازمات للحفاظ على وحدة البلد ودعمه للقوى الأمنية وفرض الأمن في الداخل
وزير الصناعة حسين الحاج حسن: للإسراع في تشكيل حكومة تواجه التحديات لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط فيه
تجمّع العلماء المسلمين يدعو الرئيس عون لأخذ المبادرة بمعالجة الوضع الحكومي وعدم تغليب مصالح بعض الفرقاء على مصلحة الوطن
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي خبر تدخّل دوائر القصر لاطلاق سراح المتهم بالقرصنة الالكترونية "خليل صحناوي"
مصادر يمنية: استشهاد طفل واصابة أخته اثر قصف مدفعي من قبل قوى العدوان على مديرية حيس بالحديدة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: غارتان واطلاق 132 قذيفة على مناطق الحديدة و158 خرقا لوقف النار من قبل قوى العدوان
العميد يحيى سريع: 27 غارة على مختلف المحافظات وصد 4 هجمات في حجة وحرض والجوف وصعدة وتكبيد العدوان خسائر كبيرة
البرازيل: الرئيس المنتخب جاير بولسونارو التقى رئيس وزراء العدو الذي سيشارك في حفل تنصيب بولسونارو الثلاثاء المقبل
بولسونارو ونتانياهو يؤكدان العمل على تعزيز التعاون السياسي والتعاون والإقتصادي والعسكري والتكنولوجي بين البلدين
منغوليا: الآلاف يتظاهرون في شوارع العاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة بسبب تورط وزراء بعمليات اختلاس وفساد
الحكومة الإسبانية: سنعتمد إجراءات تضمن حقوق البريطانيين باسبانيا شرط المعاملة بالمثل بحال عدم التوصل لاتفاق البريكست
النيابة العامة الألمانية تلاحق شابة ألمانية انضمت لـ"داعش" بالعراق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل طفلة اعتقلها التنظيم
أميركا: تأخّر أكثر من 6500 رحلة والغاء نحو 800 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية ضربت وسط البلاد وتتجه الى جنوب شرق البلاد
قبرص: انقاذ مهاجر سوري بعد غرق المركب الذي كان يقله مع 7 آخرين غرقوا قبالة سواحل البلاد
غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيلان نتيجة تدهور شاحنة صغيرة على طريق عام الناقورة – القليلة(جنوب)
منذ 57 mins
29 December، 2018
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