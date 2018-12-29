السبسي: لتغليب المصلحة العامة للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية بتونس

حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من “مخاطر تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس”.

وقال السبسي الجمعة في اجتماع مع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية المتمثلة في الحكومة التونسية إن “تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي رافقه ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي يأتي في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها”.

واعتبر السبسي ان “هذا الوضع لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات”، وأكد على “ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة”.

ودعا السبسي”لإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها”.

المصدر: سبوتنيك