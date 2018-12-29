واشنطن تدين الاعتداء على حافلة سياحية قرب القاهرة

أعربت الولايات المتحدة عن تعازيها وإدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف حافلة سياحية في حي الهرم بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الجمعة إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي استهدف الحافلة السياحية في الجيزة اليوم وتعرب عن أعمق تعازيها لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى”.

وأضافت الوزارة الاميركية أنه “لا توجد إصابات بين المواطنين الأمريكيين”، وأعربت عن “دعمها لكل المصريين في الحرب ضد الإرهاب”، على حد قولها.

وأعربت الوزارة الاميركية عن “دعمها للحكومة المصرية في مسألة تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة”.

المصدر: سبوتنيك