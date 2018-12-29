الكونغو: الاقتراع الرئاسي سيجرى الأحد

أكد رئيس “المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية” مساء الجمعة أن “الانتخابات الرئاسية ستجرى في البلاد الأحد”، وذلك إثر اجتماع مع المرشحين الرئيسيين الثلاثة ومراقبين أفارقة.

واتفق المجتمعون على الاجتماع مجددا السبت الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي(12.00 بتوقيت غرينتش) لمواصلة النقاشات.

وقالت مصادر محلية إن “النقاشات تركزت على توقيع نص يلتزم بموجبه المرشحون بالسلام قبل عملية الاقتراع وخلالها وبعدها”، وتابعت “أصر مرشح المعارضة مارتن فايولو على أن يتم توقيع هذا الالتزام من جانب المرشحين ومفوضية الانتخابات”.

واضافت المصادر انه “من المقرر أن تعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 كانون الثاني/يناير المقبل ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 منه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية