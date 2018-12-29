العدو الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا قرب قلقيلية

اعتقلت قوات العدو الاسرئيلي الجمعة الفتى كرم ايهاب ابو شهاب (15 عاما) قرب المدخل الشمالي في قلقيلية بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مواجهات اندلعت قرب المعبر الشمالي تخللها اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووابل من الرصاص المطاطي”.

وتابعت المصادر ان “قوات الاحتلال فرضت اجراءات امنية مشددة حول وفي محيط بلدة عزون شرق قلقيلية وذلك بزعم تعرض مركبات تابعة للمستوطنين للرشق بزجاجات حارقة اثناء مرورها على الطريق الالتفافي المحاذي لأراضي البلدة من الناحية الشمالية”.

واضافت المصادر ان “العشرات من جنود الاحتلال انتشروا بين حقول الزيتون بالقرب من منطقة جسر كفر لاقف عزون”، ولفتوا الى انه “تم احتجاز شابين بالقرب من البوابة الشمالية”.

المصدر: فلسطين اليوم