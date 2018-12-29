بوتين وميركل يبحثان الانسحاب الاميركي من سوريا والوضع في البحر الأسود

اعلن “الكرملين” أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلال مكالمة هاتفية الصراع السوري وخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا فضلا عن الوضع الذي أوجده الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش”.

وقال “الكرملين” في بيان له الجمعة إن “الزعيمين بحثا موضوع الصراع السوري بدقة مع التركيز على تنفيذ قرارات القمة الرباعية(روسيا – تركيا – ألمانيا – فرنسا) التي عقدت في إسطنبول في 27 أكتوبر/تشرين الاول الماضي”، وتابع “كما ناقشا المسألة المتعلقة بالخطط الأمريكية لسحب قواتها من سوريا”.

وأضاف البيان أن “بوتين و ميركل تبادلا وجهات النظر حول الوضع الذي أوجده الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش في 25 نوفمبر/تشرين الثاني”، وأشار الى ان “الزعيمين هنأ بعضهما البعض بمناسبة عيد رأس السنة واتفقا على مواصلة الاتصالات”.

المصدر: سبوتنيك