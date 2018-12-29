اليمن: قوات العدوان السعودي الاميركي تفشل في التقدم بمجازة في عسير

فشلت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن الجمعة في التقدم في مجازة بعسير.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته المنافقين غربي مجازة في عسير مسنودا بالطيران الحربي والأباتشي”، مشيرا إلى ان “المجاهدين تمكنوا من قتل وجرح اعداد كبيرة من الجيش السعودي ومرتزقته أثناء التصدي للزحف”.

وأوضح المصدر ان “الزحف تزامن مع زحف آخر للمنافقين قبالة منفذ علب ، مشيرا إلى أن المنافقين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكنوا من إحراز أي تتقدم”.

المصدر: موقع انصار الله