محمد علي الحوثي يحذر من الالتفاف على المطالب الشعبية بتسليم مرتبات الموظفين

حذر رئيس “اللجنة الثورية العليا” في اليمن محمد علي الحوثي من “محاولة الالتفاف على المطالب الشعبية بضرورة تسليم المرتبات لكل موظفي الدولة في كل المحافظات بحسب الاتفاق مع المبعوث الأممي”.

وقال الحوثي في حديث له الجمعة إن “أي التفاف على الاتفاق بشأن مرتبات موظفي الدولة لن يقدم حلا للأزمة الإنسانية”، واضاف ان “توجيه الفار هادي بتسليم مرتبات الموظفين في محافظة الحديدة فقط دون باقي موظفي الدولة هو امر غير كاف”.

وأضاف الحوثي ان “الاتفاق مع المبعوث الأممي نص على تسليم المرتبات لجميع الموظفين في كامل أجهزة الدولة”.

المصدر: موقع انصار الله