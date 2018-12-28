“الجهاد”: مشاركة جماهير شعبنا بمسيرة العودة يؤكد ثقتها بالمقاومة

أكدت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين أن “مشاركة الجماهير الواسعة والقوية في مسيرات العودة ال 40 رغم الأحوال الجوية، يدل على عزيمة وإرادة صلبة واصرار على استمرار العمل من أجل الحرية”.

وأوضحت الحركة في بيان لها مساء الجمعة أن “المشاركة الكثيفة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة”، ووجهت “التحية لهذه الجماهير التي لبت النداء في الجمعة الـ40 جمعة تحت مسمى لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة”، مشيدة “بالمشاركة الحاشدة في المسيرات”.

وأكدت الحركة أن “المقاومة قادرة على حماية شعبنا والدفاع عنه وهي مستعدة دوما ومتأهبة في كل وقت لمواجهة الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا”، وشددت على أن “شعبنا مصمم على استمرار النضال والكفاح حتى العودة والتحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم