قوى الامن الداخلي : تدابير سير في الشوارع في فترة الاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2018 - 23:01

قوى الامن الداخلي : تدابير سير في الشوارع في فترة الاعياد

منذ 1 ساعة 28 December، 2018
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“لمناسبة الاحتفالات بليلة رأس السنة، سيتم منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 18.00 من تاريخ 31/12/2018 ولغاية انتهاء الاحتفالات في شوارع: غورو، المقدسي، الجميزة، بدارو، السوديكو، مار مخايل، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، ويغان، المصارف، الأمير بشير، كما سيتم منع مرور السير في شارع غورو والسماح للمشاة فقط بعبوره.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة