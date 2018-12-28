مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : لا صحة لتدخل دوائر القصر في قضية خليل صحناوي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 23:01

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : لا صحة لتدخل دوائر القصر في قضية خليل صحناوي

منذ 1 ساعة 28 December، 2018
القصر الجمهوري
القصر الجمهوري
لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي”تناقلت وسائل اعلامية مرئية ومكتوبة خبرا مفاده ان دوائر القصر الجمهوري ” تدخلت لاطلاق سراح المتهم بالقرصنة الالكترونية خليل صحناوي.”

يهم مكتب الاعلام ان يؤكد ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، لان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقضي بعدم التدخل في عمل القضاء او في القرارات التي تصدر عنه.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد الدعوة الى وسائل الاعلام بضرورة العودة اليه في كل ما يتصل بالاخبار التي تتعلق برئاسة الجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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