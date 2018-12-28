وفد من حزب الله – القطاع الثامن يجول في الشوف واقليم الخروب مهنئاً بالاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 21:22

وفد من حزب الله – القطاع الثامن يجول في الشوف واقليم الخروب مهنئاً بالاعياد

منذ 20 mins 28 December، 2018
وفد حزب الله_الشويفات
لبنان

بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية قام مسوؤل القطاع الثامن في حزب الله الحاج بلال داغر على رأس وفد العلاقات والشعب بسلسلة من الزيارات على عدد من الشخصيات المسيحية ومنها  في الشويفات زيارة مجلس رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة مار ميخائيل_المدبر بحضور الأب الياس كرم ومختار وفعاليات الرعية مقدما التهاني بالاعياد المجيدة.

وقام وفد حزب الله من شعبة جدرا  بحضور امام مصلى الرسول اﻷكرم فضيلة الشيخ محمد بشكر بزيارة اﻷب جوزيف قزي رئيس بلدية جدرا لتقديم التهاني و زيارة هيئة التيار الوطني الحر في الرملية برئاسة منسقها شربل قزي،  لتقديم التهاني.

هذا  وزار الوفد هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر حيث قدم التهنئة إلى منسق التيار العميد جوزيف نصار وهيئة القضاء الجديدة حيث أكد الطرفان على أهمية التفاهم الذي ارساه سماحة  السيد حسن نصرالله والرئيس ميشال عون .

وقامت شعبة السعديات في حزب الله  والسرايا اللبنانية  بزيارة بلدية الدبية للتهنئة باﻷعياد المجيدة ( الميلاد ورأس السنة ) وتم التأكيد على اﻹستمرار في العيش الواحد واﻷخوي والتواصل الدائم لما فيه مصلحة الجميع  .

وفد حزب الله_الشويفات

 

وفد حزب الله_هيئة القضاء في التيار الوطني الحر

وفد حزب الله_الاب جوزيف القزي
حزب الله والسرايا اللبنانية_بلدية الدبية

وفد حزب الله والسريا_بلدية الدبية

المصدر: موقع المنار

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