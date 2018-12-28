العثور على 278 هيكلاً عظمياً في مقبرة جماعية في سريلانكا

أتاحت عمليات البحث في إحدى أكبر المقابر الجماعية التي اكتشفت في سريلانكا منذ نهاية الحرب الأهلية قبل عشر سنوات العثور على 278 هيكلاً عظمياً، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال ساميندرا راجاباكشي الطبيب الشرعي في شمال مدينة مانار حيث قاتل انفصاليون من التاميل القوات النظامية إنّ عشرات من النساء والأطفال والرجال تمّ دفنهم في المدينة.

واكتشفت المقبرة الجماعية في آذار حين كان عمال بناء يستعدون لتشييد مجمع تعاوني.

وأوضح الطبيب أنه بعد 118 يوما من العمل “انتشلنا 278 هيكلا عظميا بينها بقايا رجال ونساء وأطفال”، مشيرا إلى أن أكثر من 20 منها تعود لأطفال.

أضاف :”أنه ثمة حاجة لمزيد من التحاليل الطبية لتحديد أسباب الوفاة، لكن بعض الضحايا كانوا مقيدين على ما يبدو”.

وكانت مدينة مانار ميدان معركة استراتيجية في النزاع الذي تقاتل فيه لمدة 37 عاماً نمور تحرير إيلام تاميل والجيش السريلانكي. وانتهى النزاع في 2009 بعد هجوم عسكري كبير للجيش.

وفي 2013 أحصى فريق خبراء شكلته الحكومة 19 ألف مفقود في النزاع بينهم خمسة آلاف جندي.

المصدر: وكالات