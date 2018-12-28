الداخلية المصرية: مقتل سائحين اثنين وإصابة 10 بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع(سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 21:23

الداخلية المصرية: مقتل سائحين اثنين وإصابة 10 بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع(سكاي نيوز)

منذ 2 ساعة 28 December، 2018
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