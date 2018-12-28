الداخلية المصرية: مقتل سائحين اثنين وإصابة 10 بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع(سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 21:23
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الجيش السوري يعلن دخول منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ورفع العلم السوري في المدينة
مجلس الشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية: دخول وحدات الجيش الى منبج يشكل رسالة مدوية لكل الحالمين بتقسيم سوريا
الرئاسة الروسية: الرئيس بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي قيّموا ايجابا مواصلة توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ندعم وحدة التراب السوري ولن يبقى لدينا ما نفعله في منبج فور مغادرة القوات الكردية لها
الخارجية الإيرانية ترحب بدخول الجيش السوري لمنبج وتؤكد أنها خطوة لتكريس سيادة الدولة على ربوع أراضيها
حزب الخضر الايطالي يطالب الحكومة الايطالية والاتحاد الاوروبي للتدخل لوقف "مخطط اردوغان" لضرب الأكراد في سوريا
وزير الخارجية البريطاني: حققنا تقدما هاما ضد داعش لكن الأمر لم ينته فهم ما زالوا يسيطرون على أراض ويجب أن نبقى متيقظين
الصحة الفلسطينية: استشهاد "كرم محمد نعمان فياض" 26 عاما اثر اصابته برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس جنوب غزّة
الصحة الفلسطينية: اصابة 6 من المشاركين بمسيرات العودة برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزّة
اصابة عدد من المواطنين جراء اعتداء جنود العدو بالرصاص على المشاركين بمسيرة "كفر قدوم" الاسبوعية ضدّ الاستيطان
الهلال الأحمر تسلم جثمان الشهيد "الياس ياسين" الذي استشهد قبل شهرين أثناء تنفيذه عملية طعن قرب قرية حارس بالضفة المحتلة
حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني ومستعدة لمواجهة الاعتداءات الارهابية للعدو ضده
حركة حماس: شعبنا مصمم على الاستمرار في خوض معركة التحدي الكبرى مع العدو بكل قوّة ومهما بلغت التضحيات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهنئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة
رئيس الجمهورية ميشال عون يشيد بعمل الأجهزة الأمنية وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد
الرئيس عون مستقبلا قادة الأجهزة العسكرية: لضرورة أن تبذل القوى الأمنية جهوداً اضافية للوصول الى أعلى درجة من الاحترافية
الرئيس عون: الجيش يبقى الأمل الأساسي في الازمات للحفاظ على وحدة البلد ودعمه للقوى الأمنية وفرض الأمن في الداخل
النائب أسامة سعد: اللبنانيون سينزلون إلى الشارع لمنع نظام المحاصصة الطائفية من أخذ لبنان إلى الانهيار ونتائجه الكارثية
مصادر يمنية: استشهاد طفل واصابة أخته اثر قصف مدفعي من قبل قوى العدوان على مديرية حيس بالحديدة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: غارتان واطلاق 132 قذيفة على مناطق الحديدة و158 خرقا لوقف النار من قبل قوى العدوان
العميد يحيى سريع: 27 غارة على مختلف المحافظات وصد 4 هجمات في حجة وحرض والجوف وصعدة وتكبيد العدوان خسائر كبيرة
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بين العناصر الموالين لقوى العدوان وإعطاب مدرعة عسكرية بهجوم على موقعهم قبالة منفذ علب في عسير
السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في أم درمان قرب الخرطوم
الرئيس الأميركي يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بالكامل إذا استمر الكونغرس برفض الموافقة على طلب تمويل بناء الجدار
أميركا: مقتل شخصين وقطع السبل بآلاف المسافرين في عاصفة ثلجية ضربت جنوب شرق البلاد وساحل الخليج ومنطقة نيو إنجلند
الحكومة الإسبانية: سنعتمد إجراءات تضمن حقوق البريطانيين باسبانيا شرط المعاملة بالمثل بحال عدم التوصل لاتفاق البريكست
النيابة العامة الألمانية تلاحق شابة ألمانية انضمت لـ"داعش" بالعراق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل طفلة اعتقلها التنظيم
اندونيسيا: 426 قتيلا و1495 جريحا و40 ألف نازح حصيلة التسونامي الذي اجتاح البلاد نهاية الاسبوع الماضي
قبرص: انقاذ مهاجر سوري بعد غرق المركب الذي كان يقله مع 7 آخرين غرقوا قبالة سواحل البلاد
الداخلية المصرية: مقتل سائحين اثنين وإصابة 10 بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع(سكاي نيوز)
منذ 2 ساعة
28 December، 2018
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