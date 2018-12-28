وسائل اعلام تتحدث عن استهداف حافلة سياحية في محافظة الجيزة في مصر بعبوة ناسفة وسقوط ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 28 2018 - 19:43
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الجيش السوري يعلن دخول منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ورفع العلم السوري في المدينة
سانا: تجمّع جماهيري في مدينة دير الزور ترحيبا بدخول الجيش السوري الى مدينة منبج وتنديدا بالتدخل التركي في سوريا
الرئاسة الروسية: الرئيس بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي قيّموا ايجابا مواصلة توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ندعم وحدة التراب السوري ولن يبقى لدينا ما نفعله في منبج فور مغادرة القوات الكردية لها
الخارجية الإيرانية ترحب بدخول الجيش السوري لمنبج وتؤكد أنها خطوة لتكريس سيادة الدولة على ربوع أراضيها
وزير الخارجية البريطاني: حققنا تقدما هاما ضد داعش لكن الأمر لم ينته فهم ما زالوا يسيطرون على أراض ويجب أن نبقى متيقظين
الفلسطينيون أحيوا الجمعة الـ40 لمسيرات العودة التي تحمل عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة"
الصحة الفلسطينية: استشهاد "كرم محمد نعمان فياض" 26 عاما اثر اصابته برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس جنوب غزّة
الصحة الفلسطينية: اصابة 6 من المشاركين بمسيرات العودة برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزّة
اصابة عدد من المواطنين جراء اعتداء جنود العدو بالرصاص على المشاركين بمسيرة "كفر قدوم" الاسبوعية ضدّ الاستيطان
الهلال الأحمر تسلم جثمان الشهيد "الياس ياسين" الذي استشهد قبل شهرين أثناء تنفيذه عملية طعن قرب قرية حارس بالضفة المحتلة
حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني ومستعدة لمواجهة الاعتداءات الارهابية للعدو ضده
حركة حماس: شعبنا مصمم على الاستمرار في خوض معركة التحدي الكبرى مع العدو بكل قوّة ومهما بلغت التضحيات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهنئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة
رئيس الجمهورية ميشال عون يشيد بعمل الأجهزة الأمنية وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد
الرئيس عون مستقبلا قادة الأجهزة العسكرية: لضرورة أن تبذل القوى الأمنية جهوداً اضافية للوصول الى أعلى درجة من الاحترافية
الرئيس عون: الجيش يبقى الأمل الأساسي في الازمات للحفاظ على وحدة البلد ودعمه للقوى الأمنية وفرض الأمن في الداخل
النائب أسامة سعد: اللبنانيون سينزلون إلى الشارع لمنع نظام المحاصصة الطائفية من أخذ لبنان إلى الانهيار ونتائجه الكارثية
حركة التوحيد الاسلامي: لتحمّل الجميع المسؤولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية والبدء بمعالجة الأزمات المستعصية ومشاكل المواطن
مصادر يمنية: استشهاد طفل واصابة أخته اثر قصف مدفعي من قبل قوى العدوان على مديرية حيس بالحديدة
مصادر يمنية: اطلاق صاروخ "زلزال واحد" على تجمعات الجنود السعوديين في مجمع عاكفة في نجران
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بين العناصر الموالين لقوى العدوان وإعطاب مدرعة عسكرية بهجوم على موقعهم قبالة منفذ علب في عسير
السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في أم درمان قرب الخرطوم
الرئيس الأميركي يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بالكامل إذا استمر الكونغرس برفض الموافقة على طلب تمويل بناء الجدار
أميركا: مقتل شخصين وقطع السبل بآلاف المسافرين في عاصفة ثلجية ضربت جنوب شرق البلاد وساحل الخليج ومنطقة نيو إنجلند
فرنسا: قوات الدرك تمنع 40 ناشطا من السترات الصفراء من التقدّم نحو قلعة بريغانسون مقر الإقامة الصيفي للرؤساء الفرنسيين
اسبانيا: وصول أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم قبل اسبوع منظمة غير حكومية قبالة ليبيا بعد رفض كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم
اندونيسيا: 426 قتيلا و1495 جريحا و40 ألف نازح حصيلة التسونامي الذي اجتاح البلاد نهاية الاسبوع الماضي
وسائل اعلام تتحدث عن استهداف حافلة سياحية في محافظة الجيزة في مصر بعبوة ناسفة وسقوط ضحايا
منذ 12 mins
28 December، 2018
التعليقات
ذات صلة
شهيد فلسطيني واصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة
بيسكوف:دخول الجيش السوري إلى منبج خطوة إيجابية
جرافات الدفاع المدني فتحت الطرق في عيناتا البقاعية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}