وسائل اعلام تتحدث عن استهداف حافلة سياحية في محافظة الجيزة في مصر بعبوة ناسفة وسقوط ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 19:43

وسائل اعلام تتحدث عن استهداف حافلة سياحية في محافظة الجيزة في مصر بعبوة ناسفة وسقوط ضحايا

منذ 12 mins 28 December، 2018
أخبار موقع المنار

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