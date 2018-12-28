شهيد فلسطيني واصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد أخر بالرصاص والاختناق مساء اليوم الجمعة، خلال قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين السلميين في الجمعة الـ40 من مسيرات العودة تحت عنوان (جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة) شرق قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن كرم محمد نعمان فياض 26 عام استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها مساء اليوم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار د. القدرة إلى ان 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم مسعفة وصحفي شرق قطاع غزة.

وشاركت جماهير غفيرة اليوم في “جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة” رغم الأجواء العاصفة والماطرة تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة كحق العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجمعة الماضية، جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في الجمعة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان “لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة”.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين بجراح مختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم