بيسكوف:دخول الجيش السوري إلى منبج خطوة إيجابية

شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي على أن دخول القوات الحكومية السورية إلى منبج ورفع العلم الوطني السوري فيها يمثل خطوة إيجابية في استعادة استقرار الوضع في البلاد، معرباً عن ارتياح موسكو إزاء توسيع قوات الحكومة السورية مناطق سيطرتها.

وفي سياق منفصل أعلن بيسكوف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بأعضاء مجلس الأمن الروسي وبحث معهم الأجندة الاجتماعية الاقتصادية وعدداً من القضايا الدولية بما في ذلك الشأن السوري.

وأضاف في هذا الصدد “قدم الاجتماع تقييماً إيجابياً لمواصلة توسع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السورية، ودور هذه العملية في مستقبل التسوية”.

المصدر: مواقع