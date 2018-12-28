حركة التوحيد الاسلامي: لحكومة وحدة وطنية تعالج الأزمات المستعصية

هنأ مجلس أمناء “حركة التوحيد الاسلامي” خلال اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة في طرابلس، اللبنانيين بالأعياد، متمنيا “أن تكون تلك الأعياد والمناسبات فرصة حقيقية لإعادة اللحمة والثقة بين اللبنانيين وأن تكون محور التقاء الجميع لتحمل المسؤولية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء بمعالجة الأزمات المستعصية وإيجاد العلاج اللازم لمشاكل المواطن، بدءا من أزمات الماء والكهرباء والنفايات والتلوث البيئي، مرورا بملفات الطبابة والتعليم ومياه الصرف الصحي وأزمة السير، وانتهاء بموت الأطفال والمرضى أمام أبواب المستشفيات، ما يحتم تأليف حكومة إنقاذ لبنان من كل تلك الأزمات والمشاكل والآفات بأسرع وقت ممكن ومشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة وجيمع التيارات”.

وندد المجلس “بالغارات الصهيونية الوحشية التي استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق”، مستنكرا “انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية الأجواء اللبنانية انطلاقا لعدوانها على دمشق”. ودعا “محور المقاومة في المنطقة ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة كل المؤامرات والمخططات الصهيو-أميركية المعادية وإفشالها في مهدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية