مصلحة الليطاني: نشرة أسبوعية دورية لكميات المياه الجارية في النهر

أعلنت مصلحة نهر الليطاني، في بيان، انه “في اطار المحافظة على السلامة العامة وتدارك مخاطر الفيضانات في موسم المتساقطات 2018-2019، وحرصا منها على اشراك الرأي العام والسلطات المعنية والبلديات الواقعة في حوض نهر الليطاني باتخاذ القرارات المناسبة، وفي ظل وجود عوائق في مجرى النهر، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها سوف تصدر نشرة اسبوعية دورية لكميات المياه الجارية في النهر في المناطق المهددة بالفيضانات ومنسوب بحيرة القرعون بدءا من تاريخ اليوم 28-12-2018.

وتودع الرأي العام النشرة لهذا الاسبوع والتي تبين تدفق المياه ومنسوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية