مصرع مرتزقة بانفجار عبوة ناسفة في جيزان

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم، اليوم الجمعة، وجرح أخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في قطاع جيزان.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” عن تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل مشعل ما أدى الى مصرع جرح عدد منهم.

ودمرت وحدة الهندسة آليتين عسكريتين تابعة للمرتزقة بعبوات ناسفة شرق جبل النار قبالة جيزان.

الى ذلك قتل جنديان سعوديان بعمليات قنص جنوب شرق جحفان بجيزان.

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تحصينات وتجمعات المرتزقة شرق جبل النار قبالة جيزان وحققت إصابات مباشرة.

المصدر: المسيرة نت