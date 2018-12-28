مقتل شخصين في عاصفة ثلجية في الغرب الأوسط الأمريكي

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن العاصفة الثلجية التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن شخصين وأدت لتقطع السبل بآلاف المسافرين تحولت إلى عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة من المتوقع أن تغرق أجزاء من الجنوب الشرقي وساحل الخليج ومنطقة نيو إنجلند في مطلع الأسبوع.

وقال برايان هيرلي خبير الأرصاد الجوية في مركز تنبؤات الطقس بالهيئة “إنها مصحوبة بأمطار غزيرة ولدينا مؤشرات وتحذيرات بشأن سيول على طول الساحل الشرقي لكن بشكل أساسي تنحسر شدتها”.

وتعود حركة الطيران إلى طبيعتها ببطء اليوم الجمعة حيث جرى إلغاء نحو 300 رحلة بينما تأجلت نحو ثلاثة آلاف رحلة لمدة ساعة أو أكثر انخفاضا من نحو سبعة آلاف رحلة مؤجلة وفقا لما ورد في موقع (فلايت أوير) لرصد حركة السفر الجوي.

المصدر: وكالات