إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين في مجمع عاكفة بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 18:00

إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين في مجمع عاكفة بنجران

منذ 2 ساعة 28 December، 2018
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