أبرز التطورات على الساحة السورية: 28_12_2018

حلب وريفها:

ـ أعلنت وزارة الدفاع السورية عبر بيانٍ لها، عن دخول الجيش السوري إلى منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها، وذلك انطلاقاَ من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج.

وأشارت الوزارة إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تُؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية، وتجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر.

وكانت “الوحدات الكردية” التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” والمنضوية في “قسد” قد دعت عبر بيانٍ لها الدولة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بعد انسحابها منها في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا.

في ذات السياق أعلن ما يسمى بـ “الجيش الوطني _الجيش الحر” في بيانٍ له جاهزيته الكاملة جنباً إلى جنب مع الجيش التركي على أطراف منطقة منبج، استعداداً للمشاركة في العملية العسكرية التركية على تلك المنطقة ضدّ “الوحدات الكردية”.

ـ قُتل 5 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” برصاص مسلحي “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” في محيط قرية تلعادة بريف حلب الغربي، دون معرفة الأسباب.

ـ دخلت تعزيزات عسكرية تركيّة جديدة إلى الأراضي السورية، من البوابة الحدودية في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ تجمعَ عددٌ من الأهالي قرب ساحة السيد الرئيس في مدينة دير الزور ترحيباً بدخول الجيش السوري إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، وتنديداً بالتدخل التركي على الأراضي السورية.

ـ قُتل عددٌ من مسلحي “قسد” إثر هجوم نفذّه مسلحون ينتمون لداعش، قرب حقل الصيجان النفطي في ريف دير الزور الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في محيط قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بدورية تابعة لـ “قسد”، في محيط بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” شخصان على حاجز “بغداد” في مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

المصدر: الاعلام الحربي