٦ اصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة والعدو يطلق النار بكثافة باتجاه المتظاهرين السلمين شرق رفح (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 16:16

٦ اصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة والعدو يطلق النار بكثافة باتجاه المتظاهرين السلمين شرق رفح (مراسل المنار)

منذ 11 mins 28 December، 2018
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