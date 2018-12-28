الشيخ حمود: الجميع ينتظر فخامة الرئيس ليحسم الأمر وليؤكد أنه صاحب القرار

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في خطبة الجمعة: “إن كل ما حولنا يشير الى فشل هذه المؤامرة العالمية على سوريا وفلسطين والعراق والمقاومة بشكل خاص، فهل يستطيع من يتصدى لتمثيل الشرائح العربية على اختلاف انتماءاتها ان يكونوا على مستوى هذا الانتصار العظيم؟”.

ورأى أن “اسوأ ما في الانسان المكابرة وعدم الاعتراف بالواقع الذي يفرض نفسه، والامر ينسحب على الوضع في لبنان، فلقد اصبحت الامور واضحة جدا عند من يدعم العهد وعند من يعارض، والجميع ينتظر فخامة الرئيس ليحسم الامر وليؤكد للجميع انه صاحب القرار وليس غيره، وبعد آخر فقرة من الازمة الحكومية (ترشيح جواد عدرا) للوزارة اصبح واضحا ان تصرف الوزير باسيل هو الذي احبط هذا الحل، وكثيرا من الاقتراحات قبل ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية