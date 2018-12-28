اللواء جعفري: الأعداء يخشون من المواجهة العسكرية مع ايران

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء “محمد علي جعفري” ان الاعداء يخشون من المواجهة العسكرية مع الجمهورية الاسلامية، لافتا الى ان ايران تجاوزت التهديدات العسكرية والامنية.

واوضح اللواء جعفري في كلمة القاها مساء الخمیس في مراسم احیاء ذكرى الشهید العمید ‘حمید تقوي فر’، ان هزائم الاستكبار في المواجهة مع الثورة الاسلامیة بانها ثمرة لدماء الشهداء، وقال: ان التحرك نحو الاهداف وعدم التوقف والامل بالمستقبل يعد الحیاة المعنویة للمجتمع وان هذه هي قضیة البلاد في الوقت الحالي.

واكد ان ایران الیوم تقف شامخة في العالم وهو الامر الذي تحقق من ازدهار الحیاة المعنویة في المجتمع الاسلامي بفضل دماء الشهداء، مضيفا: ان” قائد الثورة الاسلامیة صرح بانه لو اصغينا الى رسالة الشهداء فاننا سوف لن نمیل لا للشرق والغرب والاعداء، وان هذا النهج المهم یجب ان یكون النموذج لنا في المجالین السیاسي والاجتماعي”.

وقال القائد العام حرس الثورة الاسلامية “اننا تجاوزنا التهدیدات العسكریة والامنیة”، مضيفا “بفضل الباري تعالي والجهود المبذولة، لا تفكر اي قوة كبرى الیوم بالعدوان على ایران وان الاعداء یخشون بشدة مواجهتها عسكریا”.

واردف قائلا “ان نتیجة المقاومة والصمود والجهاد كانت هزیمة امیركا النكراء في سوریا وهروب الاميركان منها، وان الدول الداعمة لهذا التحالف مثل فرنسا تواجه الیوم الكثیر من المشاكل”.

المصدر: قناة العالم