“وحدات حماية الشعب الكردية” تعلن تفرغها لمحاربة داعش شرق الفرات ومناطق سورية أخرى بعد الانسحاب من منبج (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 16:16

“وحدات حماية الشعب الكردية” تعلن تفرغها لمحاربة داعش شرق الفرات ومناطق سورية أخرى بعد الانسحاب من منبج (سبوتنيك)

منذ 41 mins 28 December، 2018
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