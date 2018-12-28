روبوت يجني المحاصيل ويعوض نقص عمال المزارع

تمكن باحثون من ابتكار روبوت يسمى “سويبر” بعد تقارير افادت ان قطاع الزراعة في كاليفورنيا يشكو من نقص العمالة.

وتوقعت دراسة أن يصل حجم سوق الروبوتات الزراعية إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025.

في مسح أجراه مكتب فيدرالي في ولاية كاليفورنيا العام الماضي، أفاد 55% من مسؤولي 762 مزرعة استطلعت آراؤهم بأنهم واجهوا مشكلة في نقص العمالة، وهو ما دفع باحثين لمعالجة المشكلة بواسطة الروبوت.

وتمكن باحثون من ابتكار روبوت يسمى “سويبر” ضمن مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “هورايزون 2020” للإبداع.

ويعتمد “سويبر” على كاميرات يمكنها التعرف على ألوان الخضراوات كالفلفل لتلتقط صور تتم معالجتها داخل حاسوب الروبوت، ويقرر ما إذا كانت الخضراوات أو الفاكهة جاهزة للحصاد.

ووفقًا لدراسة “ماركت رسيرش إنجين”، فإن حجم سوق الروبوتات الزراعية سيصل إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025

المصدر: اخبار الان