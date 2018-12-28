الكرملين: دخول الجيش السوري لمنبج خطوة إيجابية تسهم في استعادة الاستقرار

رحبت الرئاسة الروسية باستعادة الحكومة السورية اليوم سيطرتها على مدينة منبج شمالي البلاد قرب الحدود التركية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، على أن دخول القوات السورية إلى منبج ورفع العلم الوطني السوري فيها يمثل، من دون أدنى شك، خطوة إيجابية ستسهم في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأعرب بيسكوف عن ارتياح موسكو إزاء توسيع القوات السورية مناطق سيطرتها، معتبرا ذلك نزعة إيجابية.

وأكد المتحدث أن الاجتماع المقرر غدا السبت في موسكو بين وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي آكار، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، سيتطرق إلى مسألة منبج وخطط أنقرة لشن عملية عسكرية شرق الفرات، وذلك بهدف “توضيح الأمور وتنسيق الخطوات والتوصل إلى التفاهم بشأن تطورات الأوضاع في سوريا لاحقا”.

المصدر: موقع روسيا اليوم