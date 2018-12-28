عاصفة شتوية تعرقل حركة السفر في الولايات المتحدة

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت إلى تعطل رحلات جوية وهبوب عواصف ثلجية.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل الى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وشهدت مناطق من الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي أول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، وهي موجة من المتوقع أن تصل إلى وسط الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد الميلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وساهمت العاصفة في تأخر أكثر من 2300 رحلة جوية وإلغاء نحو 509 رحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة.

وأعلن جيف كولير حاكم ولاية كانساس في الغرب الأوسط الأمريكي حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة.

المصدر: اخبار الان